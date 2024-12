Ricercato: i Carabinieri lo rintracciano a casa dell’amico, arrestato 28enne

GAZOLDO È vero che a Natale bisogna essere più buoni, ma senza commettere reati! Ed il reato di favoreggiamento personale, in ipotesi accusatoria, lo ha commesso un 25nne di Acquanegra sul Chiese, nascondendo nella propria abitazione un ricercato.

I Carabinieri della Stazione di Gazoldo degli Ippoliti lo stavano cercando da giorni ma il ricercato, seppur residente nel comune di Acquanegra, di fatto si era reso irreperibile.

Ma i militari non si sono affatto arresti davanti la sua irreperibilità Anzi, accogliendo la sfida, hanno di fatto “giocato” a guardie e ladri. Ed anche per questa volta i ladri hanno avuto la peggio.

È così scattata la caccia al ricercato da parte dei Carabinieri di Gazoldo degli Ippoliti che, al termine di una breve ma intensa attività info-investigativa, li ha portati a ritenere che lo stesso fosse nascosto all’interno dell’abitazione di un suo amico. Quando i Carabinieri hanno bussato alla porta, si sono trovati davanti sia il proprietario di casa che il soggetto ricercato. È scattata così la denuncia in stato di libertà per il proprietario di casa, mentre sono scattate le manette ai polsi dell’altro soggetto, un 28nne di Gazoldo. Il soggetto era ricercato perché deve scontare 3 anni e 7 mesi di reclusione per una rapina commessa nel 2019.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Mantova, dove sconterà la pena comminatagli dal Tribunale di Mantova.