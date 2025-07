Vola dall’argine con l’auto: muore un 82enne a Torricella di Motteggiana

MOTTEGGIANA Un pauroso volo fuori strada che non gli ha lasciato scampo: un pensionato modenese di 82 anni ha perso la vita oggi pomeriggio a Torricella di Motteggiana. Inutili i soccorsi dopo che l’uomo, con molta fatica, era stato estratto dalle lamiere della vettura: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso dell’anziano, che dra originario di Maranello. Non si esclude nemmeno, però, che l’anziano abbia accusato un malore e che questo abbia determinato la morte dell’82enne oltre all’uscita di strada della Fiat Panda su cui viaggiava. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura caduta dall’argine, e i carabinieri di Moglia che hanno effettuato i rilievi di legge.