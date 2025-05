Dipendenti in nero e irregolarità varie: multa da 20mila euro e bottega chiusa per una parrucchiera di Asola. Guai anche per un cliente

ASOLA Nei giorni scorsi un team composto da Carabinieri, Polizia di Stato e Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Mantova, hanno proceduto congiuntamente ad un controllo a carico di un esercizio commerciale ad Asola e, nello specifico, ad un negozio di parrucchiera. La titolare, una marocchina 35enne residente ad Asola, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuta responsabile di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Durante il controllo è stato trovato anche un lavoratore irregolare. Sono state elevate sanzioni amministrative pari a 12.320 euro, ed ammende pari a 8.240 euro. L’attività imprenditoriale è stata immediatamente sospesa poiché la titolare aveva impiegato manodopera senza la preventiva comunicazione al centro per l’impiego (lavoro in nero). Inoltre è stata accertata l’assenza del piano di emergenza ed evacuazione e la mancanza di formazione del lavoratore e l’impiego di manodopera clandestina.

Durante l’ispezione veniva controllato un cliente, un brasiliano 21enne residente a Brescia, il quale veniva trovato in possesso di 58 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.