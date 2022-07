Pentathlon Moderno, dal 4/9 a Lignano i Mondiali giovanili

ROMA (ITALPRESS) – Nella cornice della Sala Giunta del Coni, situata nella location romana di Palazzo H, sono stati presentati i Mondiali giovanili under 17 e 19 di pentathlon moderno. La rassegna iridata andrà in scena dal 4 all’11 settembre 2022 al “Bella Italia Efa Village” di Lignano Sabbiadoro. Per la prima volta dal 2016 l’Italia tornerà a ospitare un evento internazionale di pentathlon moderno, come ha evidenziato il presidente del Coni Giovanni Malagò: “Sono contento perchè potremo raccontare di nuovo qualcosa di questo sport che ha una grande tradizione nel nostro paese, anche se negli ultimi tempi è stato più complicato ottenere risultati. Nelle ultime uscite però abbiamo ottenuto buoni piazzamenti e stiamo facendo il possibile per dare la giusta consacrazione sportiva ed agonistica a un movimento unico”. La disciplina del pentathlon moderno, confermata per Parigi 2024, sta affrontando una sfida importante dato che è chiamata a sostituire una delle cinque discipline, l’equitazione. Dopo Ankara e Manila, l’Italia sarà con il Mondiale giovanile il teatro del terzo test per la nuova disciplina a ostacoli. “Capisco il dispiacere di alcuni atleti, ma l’equitazione era troppo discriminante per il risultato finale – le parole di Fabrizio Bittner, presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno -. Siamo felici di tornare ad ospitare questo tipo di manifestazioni e in futuro proveremo a organizzarne altre. Non sappiamo quale sarà il nostro futuro come disciplina, ma i cambiamenti è bello viverli da protagonisti”. Presente alla conferenza anche Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute: “Da italiani siamo felici di ospitare questa rassegna. Il pentathlon è uno sport bellissimo che impegna cinque discipline, è un invito per tutti noi ad essere poliedrici nella vita. Parlando dell’evento sportivo invece siamo contenti per Lignano Sabbiadoro, perchè manifestazioni come questa sono un volano che portano un traino economico”, ha concluso Cozzoli.

