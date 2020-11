Direzione ospedale di Pieve, Piero Superbi subentra ad Adriano Verzola

PIEVE DI CORIANO

È Piero Superbi il nuovo direttore medico del presidio ospedaliero di Borgo Mantovano. Il professionista subentra ad Adriano Verzola, da due anni alla guida dell’ospedale del destra Secchia. Verzola passa ufficialmente alla direzione del Controllo di Gestione e Flussi Informativi, funzione che già governa dal mese di luglio ad interim.

Ieri il cambio della guardia ufficiale a Pieve di Coriano. Piero Superbi, 43 anni, originario di Revere di Borgo Mantovano, è stato dal 2017 a oggi responsabile della struttura Igiene Ospedaliera e Territoriale, in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale. Tra il 2018 e il 2019 ha ricoperto il ruolo di direttore medico facente funzione del presidio ospedaliero di Asola-Bozzolo. Precedentemente, dal 2016, è stato responsabile del Poliambulatorio territoriale di Mantova. È in azienda dal 2008, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Verona, dove ha conseguito anche la specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. Ha svolto un’intensa attività di docenza universitaria ed è autore di numerose pubblicazioni.