Oggi il gran giorno della Croce Rossa con la fiaccolata Solferino-Castiglione

CASTIGLIONE Giornata ricca di appuntamenti quella di oggi a Solferino. Al mattino ritrovo in piazza Torelli, poi l’alzabandiera ed il momento solenne, presso l’Ossario, in onore dei caduti.

Alle 14 alla Torre civica l’inaugurazione della mostra fotografica che prende il nome di “E poi ci siamo incontrati” che, attraverso gli scatti di Annalisa Ausilio, Emiliano Albensi, Michele Squillantini, Giulia Gorla e Selena Caporale, con riferimento ad alcune emergenze dei nostri giorni, sposterà l’attenzione sulla scintilla che riaccende la speranza in momenti difficili, in alcuni casi drammatici.

A seguire la sottoscrizione ufficiale di un protocollo d’intenti tra il Comune di Solferino, la Croce Rossa ed un privato cittadino per garantire l’avvio di una serie di attività di assoluto rilievo, da quella data e per gli anni futuri.

A partire dalle 16 piazza Castello si animerà con il djset di Radio Bruno (media partner dell’iniziativa). Seguiranno le esibizioni del Minicoro di Rovereto e della Fanfara del Corpo Militare della CRI, che anticiperanno, alle 19, gli interventi di Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, e di Robert Mardini, direttore generale del comitato internazionale della Croce Rossa (ICRC).

Alle 19.30 i volontari saranno uniti nella fiaccolata che arriverà a Castiglione delle Stiviere ripercorrendo i luoghi della tragica battaglia che diede ad Henry Dunant l’idea di creare la Croce Rossa. Da segnalare anche altre iniziative in città: fino a domani l’esposizione in centro storico dei mezzi di soccorso della CRI.

«Il programma è molto articolato non solo per il numero di eventi, ma soprattutto per contenuto ed importanza degli stessi», ha affermato il sindaco di Solferino Germano Bignotti.

La fiaccolata della Croce Rossa da Solferino a Castiglione delle Stiviere è una tradizione ormai consolidata che ogni anno vede migliaia di volontari della CRI riunirsi per celebrare il 24 Giugno, giorno della battaglia risorgimentale da cui nacque l’idea dell’organizzazione. Solamente nel 2020 e nel 2021 la manifestazione si tenne in modalità virtuale causa Covid. (amc)