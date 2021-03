Discarica a cielo aperto anche a Bonferraro, ancora rifiuti abbandonati in campagna

BONFERRATO – L’inciviltà di certe persone non conosce limiti. Solo ieri raccontavamo dalla pagine della Voce del gruppo di giovani casteldariesi che si trovano nei weekend per ripulire il territorio dai rifiuti abbandonati che nella vicina Bonferraro, nel Comune di Sorgà, qualche incivile ha pensato di abbandonare una notevole quantità di rifiuti ai margini di una strada di campagna. A fianco dei sacchi di spazzatura balzava all’occhio anche una cassetta di bottiglie in vetro. Quando l’abbandono dei rifiuti verrà percepito, e non solo punito, come reato, allora deturpare il territorio sarà molto meno conveniente. (m.v.)