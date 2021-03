Mercoledì 24 marzo chiusura temporanea della Sp 10 dalle 8 alle 20 per lavori

CASTEL D’ARIO – La Provincia di Mantova ha disposto per mercoledì 24 marzo la chiusura temporanea, dalle ore 8 alle ore 20, al traffico veicolare della Sp 10 – ex Ss “Padana Inferiore” – nel centro abitato di Castel d’Ario per la realizzazione di due attraversamenti stradali. Trattasi di scavi propedeutici alla sistemazione dei marciapiedi di via Roma, con relativa raccolta delle acque e taglio di alcune piante ammalorate. Considerato che per effettuare in modo celere e sicuro i lavori succitati è necessario chiudere al traffico la strada provinciale, la Polizia locale del Comune di Castel d’Ario ha autorizzato l’utilizzo delle strade comunali per il percorso di deviazione. In virtù delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, l’Ente proprietario della strada disporrà nella giornata di mercoledì prossimo, previo ordinanza, la sospensione della circolazione, stabilendo divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto stradale interessato. L’ordinanza prevede che il traffico venga deviato sulle strade comunali denominate “viale della Libertà”, “via di là dell’Acqua” e “via Veneto” in accordo con Comune e Polizia locale di Castel d’Ario e che l’impresa Roffia S.r.l., con sede a Marcaria, provveda all’installazione e manutenzione della necessaria segnaletica di deviazione e di cantiere prevista dal vigente regolamento del nuovo codice della strada e dal disciplinare tecnico della segnaletica stradale temporanea avendo cura di concordare con i residenti nel tratto oggetto di chiusura le modalità di accesso alle proprietà. (M.V.)