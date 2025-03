Dopo tre anni di ritardo, via ai lavori di recupero del Ponte di Locarolo

OGLIO PO – Dopo tre anni di ritardo sono partiti in questi giorni i lavori di ristrutturazione del ponte di Locarolo, a Bozzolo. Il progetto, realizzato dal consorzio di bonifica Dunas, è stato finanziato da Regione Lombardia per un costo superiore a 400mila euro, nei quali rientrano anche le spese per la sistemazione del ponte di Sant’Andrea. La costruzione del manufatto rappresenterà un vero vantaggio sia per gli agricoltori della zona sia per chi, trovandosi sulla greenway dell’Oglio (la più estesa ciclovia italiana con i suoi trecento chilometri di percorso) potrà attraversare il ponte in totale sicurezza. La struttura, infatti, avrà una portata di 600 quintali, e consentirà il libero accesso ai mezzi agricoli. «Sono tre anni che gli agricoltori della zona devono percorrere dodici chilometri in più, anziché solo due, per poter raggiungere i campi collocati a nord del ponte», ha affermato il sindaco di Bozzolo, Giuseppe Torchio.

Inoltre, la realizzazione del ponte permetterà ai ciclisti di raggiungere Torre d’Oglio in totale sicurezza e di inserirsi, successivamente, nel percorso transeuropeo ciclovia Vento. Ora, per il Comune di Bozzolo, il prossimo passo da compiere sarà garantire la realizzazione di un’ulteriore tratto ciclo-pedonale, in grado di consentire l’attraversamento del raddoppio ferroviario nei pressi del ponte. Per questo, il Comune di Bozzolo sta provvedendo a progettare il necessario raccordo e a verificarne la possibilità di candidarlo ai bandi disponbili.