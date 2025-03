Avvertita ieri una scossa di terremoto, magnitudo 2.3

VILLIMPENTA – Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle ore 20.36 e 8 secondi di lunedì sera a Villimpenta. L’epicentro della scossa, di magnitudo 2.3, è stato individuato 2 chilometri a nord ovest dell’abitato di Villimpenta, a una profondità di 2,8 chilometri. Non si sono registrati danni a cose o persone, ma la scossa è stata avvertita, seppur flebilmente, anche in molte zone della vicina provincia veronese. Le ultime scosse nel circondario, peraltro di entità superiore, risalgono al 29 dicembre del 2020 a Salizzole.

La prima, avvertita intorno alle 14, fu di magnitudo 3.4, la seconda, 45 miniti dopo, fissò il sismografo a 2.8. Fortunatamente, come detto, non si sono registrati danni a cose o a persone, e probabilmente vista anche la bassa magnitudo. Ricordiamo che nella provincia Mantova il terremoto, in passato e si tratta del 2012, aveva provocato danni ingenti,. (ma.vin)