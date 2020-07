Dosolo: casetta dell’acqua, internet e scuola: tanti i progetti al via

DOSOLO Casetta dell’acqua, lavori alle scuole, sistemazione delle case popolari, fibra, ed installazione del wifi gratuito nei luoghi pubblici: queste le tante attività approvate dal consiglio comunale di Dosolo durante l’ultima seduta.

Una lunga serie di interventi, quelli approvati nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, che si protrarranno per l’estate ed anche oltre. Tra quelli ormai prossimi alla partenza, l’installazione della casetta dell’acqua nel parcheggio del Piazzale degli Alpini dove i lavori partiranno la settimana ormai alle porte. Il progetto, come spiegato dal sindaco Pietro Bortolotti, prevede un costo complessivo di 26mila euro di cui 15mila coperti da un finanziamento di Ato (Autorità dell’ambito territoriale ottimale). I lavori, come detto, sono ormai alle porte e si concluderanno in breve tempo per poi garantire la messa in funzione della casetta dell’acqua nel mese di settembre.

Altri interventi saranno, invece, realizzati grazie ad un fondo da 200mila euro messo a disposizione da Regione Lombardia; contributi che il Comune ha deciso di suddividere tra scuola media, case popolari e strade.

Più nello specifico, la giunta Bortolotti ha deciso di destinare 100mila ero agli interventi di adeguamento dell’impianto elettrico della secondaria di primo grado (ex medie) del capoluogo. Altri 50mila euro andranno, invece, alle case popolari per le quali è stato predisposto un interventi di riqualificazione dei tetti.

Ammontano, invece, a 40mila euro i fondi – facenti sempre parte dei 200mila euro arrivati dalla Regione – che verranno impiegati per interventi di manutenzione delle strade del territorio. I restanti 10mila euro saranno, invece, investiti per il collegamento alla fibra ottica attraverso MyNet: il progetto prevede di portare un collegamento internet veloce nelle scuole del capoluogo, nella sede municipale ed al cinema comunale. L’implementamento della rete internet non finisce, però qui: il Comune di Dosolo si è, infatti, recentemente accaparrato il bando WIFi4Eu lanciato dall’Unione Europea per la creazione di una rete wifi pubblica in luoghi di aggregazione o, comunque, destinati alla cittadinanza. I lavori, che toccheranno sia le frazioni che il capoluogo, saranno realizzati entro dine anno: il progetto definitivo è ancora in fase di definizione.

Contributi in arrivo anche dallo Stato che ha destinato a Dosolo 50mila euro che il Comune ha deciso di investire nel terzo step di interventi alla palestra comunale. Lo scorso anno era già stata, infatti, realizzata la riqualificazione dell’impianto d’illuminazione (con l’installazione di nuove luci a led) e di riscaldamento. Ora, dunque il Comune utilizzerà i contributi statali per intervenire sulla pavimentazione mentre per il prossimo anno è in programma il rifacimento degli spogliatoi e delle tribune interne. Una lunga serie di importanti interventi, questa, che andrà a beneficio delle scuole e delle associazioni sportive che utilizzano ogni giorno la palestra comunale.