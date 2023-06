Ciclismo – Grande entusiasmo a Guidizzolo per gli sprint dei Giovanissimi

GUIDIZZOLO Parla solo ed esclusivamente mantovano il 35° Trofeo Amac – 2° Memorial Remo Stanghellini, kermesse ciclistica riservata ai ragazzi della categoria Giovanissimi, che si è svolta ieri mattina a Guidizzolo. Una settantina gli atleti al via della corsa organizzata dal Ciclo Club 77 con il pieno e convinto supporto della famiglia Stanghellini e il patrocinio del Comune. La competizione era valida anche quale settima tappa del Memorial “D. Darra”.

Ad assistere alle varie gare in programma, a conferma della grande passione ed entusiasmo che era solito infondere il patron Remo Stanghellini in occasioni simili, c’erano tra gli altri le figlie Marzia, con il marito Emanuele Menossi, e Cristina. Inoltre, visto il prestigio che riveste la kermesse guidizzolese, erano presenti sul circuito ricavato nella zona artigianale il presidente del Comitato provinciale Fci, Fausto Armanini, affiancato dal consigliere e responsabile del settore Giovanissimi su strada, nonché coordinatore del Memorial “D. Darra”, Giorgio Papa, gli ex presidenti provinciali Bruno Righetti e Giovanni Redini, il componente della commissione nazionale Fci Benemerenze, Adriano Roverselli, e il campione delle due ruote locale, Ruggero Gialdini.

Tutte le gare disputate si sono risolte con avvincenti sprint. A rivestire il ruolo di protagonisti assoluti nelle sei competizioni proposte sono stati i baby del Ciclo Club 77, del Mincio Chiese, dell’Allgor Tatobike e degli Amici del Pedale Rivaltese. Da applausi anche il momento promozionale con gli atleti e le atlete della G0 che hanno potuto affrontare il giro del circuito insieme ai concorrenti della G1 e della G2.

Per quanto riguarda i risultati (che troverete nel dettaglio nella colonna qui a fianco), sul gradino più alto del podio sono saliti Caterina Bressan (Mincio Chiese) nella G1; Ramas Marlon Quiroga (Allgor Tatobike) nella G2; Elia Marassi (Allgor Tatobike) nella G3; Viola Mazzola (Ciclo Club 77) e Leonardo Mai (Mincio Chiese) nella G4; Maela Barone (Allgor Tatobike) e Marco Casciano (Ciclo Club 77) nella G5, Lucia Marassi (Allgor Tatobike) e Nicolò Belli (Mincio Chiese) nella G6. La piazza d’onore è andata a Liam Savasi nella G2; Lorenzo Ghidetti nella G3; Mattia Araldi nella G4; Giulio Zunica nella G5, Greta Giannotta ed Eric Baetta nella G6. Mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Jhonan Astone nella G3; Diego Bertucci nella G4; Nicolae Roman nella G5 e Giorgio Ciotola nella G6. La Scuola Ciclismo Mincio Chiese è risultata la miglior società nella speciale classifica a punti.