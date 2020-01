Sbalzata dall’auto nel fosso: gravissima una 27enne di San Silvestro

CURTATONE Sono gravissime le condizioni di Maria Longo, 27enne di San Silvestro di Curtatone che oggi 3 gennaio è rimasta vittima di un incidente mentre andava al lavoro. La giovane, parrucchiera a Suzzara, stava percorrendo strada Chiavica in località Ponte Ventuno quando ha perso il controllo della sua peugeot ed è finita fuori strada. L’auto è finita in un fossato adiacente alla strada e la 27enne è stata sbalzata dall’abitacolo dopo avere sfondato il finestrino del lato passeggero. A dare l’allarme poco prima delle 9 di questa mattina sono stati un paio di agricoltori di passaggio. Questi in un primo momento avevano visto solo l’auto nel fosse e stavano proseguendo pensando che il conducente fosse già stato soccorso. Solo in un secondo tempo si sono accorti della giovane riversa nel fossato in pochi centimetri d’acqua e priva di conoscenza. La 27enne veniva quindi tirata fuori dall’acqua in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Rianimata sul posto e quindi intubata è stata poi trasportata con la massima urgenza al Carlo Poma di Mantova dove è ricoverata in terapia intensiva. Oltre a numerosi traumi e all’ipotermia la giovane avrebbe subito anche un arresto cardiaco e non sarebbe stato inoltre possibile stabilire da quanto tempo fosse con la testa in acqua dato che all’incidente non ha assistito nessuno. Non si esclude che la giovane sia rimasta all’adiaccio in quelle condizioni per circa un’ora.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Curtatone per i rilievi e i vigili del fuoco. Questi ultimi sono stati chiamati poco dopo a uns econdo intervento in zona, in questo caso a Cesole di Marcaria dove un autoarticolato che trasportava cibo per animali è finito fuori strada mentre percorreva la Sp 57. Fortunatamente in questo caso si è trattato di un incidente con soli danni a cose. Il conducente, un uomo di 50 anni, è infatti uscito illeso dall’abitacolo. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il mezzo incidentato.