Due arresti e una denuncia per il furto al Famila de Il Parco a Viadana

VIADANA Nella mattinata del 23 Marzo 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viadana hanno proceduto all’arresto nella flagranza di reato di due giovani italiani, rispettivamente un 19enne ed un 20enne, ed alla denuncia in stato di libertà di un altro giovane 18enne, perché ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, del delitto di furto aggravato in concorso.

I fermati, nella notte tra Sabato e Domenica scorsi, dopo aver forzato la porta d’ingresso del supermercato Famila, sito all’interno del Centro Commerciale “Il Parco” di via Soncini a Viadana, si procuravano l’accesso ai locali commerciali dove asportavano numerose bottiglie di super-alcolici, materiale hi-tech e prodotti vari, per un valore complessivo di oltre 3000,00 euro.

I due giovani arrestati in flagranza di reato, all’arrivo dei Carabinieri, tentavano la fuga ma venivano immediatamente bloccati nei parcheggi del centro commerciale. La refurtiva, intanto nascosta dietro una siepe in attesa di essere portata via al termine colpo, veniva interamente recuperata dai Carabinieri e restituita al responsabile del supermercato. Il complice dei due arrestati, invece, riusciva a darsi alla fuga e, dopo accurati accertamenti, veniva rintracciato dai Carabinieri qualche ora più tardi.

Nella mattinata odierna, su richiesta della Procura della Repubblica, il Tribunale di Mantova ha convalidato l’arresto e disposto a carico dei due giovani la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, rinviando l’udienza il conseguente giudizio con rito direttissimo al 08.04.2025.

Si specifica che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, seppur gravato da gravi indizi di colpevolezza sulla base dei quali è stata emessa una ordinanza applicativa di misura cautelare, è da considerarsi innocente sino ad una sentenza di condanna irrevocabile.