Ecco il montascale elettrico mobile per l’associazione “La Rocca” di Borgoforte

MANTOVA – Un ricco calendario di iniziative accompagnerà nel Mantovano le celebrazioni di Sant’Antonio Abate, patrono degli allevatori e protettore degli animali, con il coinvolgimento di Coldiretti Mantova, diocesi, comuni e associazioni del territorio. Cuore degli appuntamenti sarà il convegno “Il valore del cibo”, in programma sabato 17 gennaio alle 10 al Cinema Teatro Lux di Quistello, promosso da Coldiretti Mantova in collaborazione con la Diocesi di Mantova. Interverranno rappresentanti del mondo ecclesiale, educativo e agroalimentare, con le conclusioni affidate al presidente provinciale di Coldiretti Fabio Mantovani. Accanto al momento di riflessione, numerose le feste del ringraziamento con sfilate di trattori, celebrazioni religiose e benedizioni di animali e mezzi agricoli, in programma tra sabato 17 e domenica 18 gennaio a Canneto sull’Oglio, Castel Goffredo, Spineda, Rivarolo Mantovano, Cividale, Goito, Borgocarbonara e Villimpenta. Le iniziative, che uniscono tradizione religiosa e mondo agricolo, si concluderanno con momenti conviviali aperti alla cittadinanza.