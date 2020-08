Elezioni a Viadana: anche i Cinque Stelle svelano le carte

VIADANA “Il candidato che ti serve”: è l’evento promosso dal M5S per domani, dalle 9 alle 12 presso l’Officina delle Idee, quartier generale pentastellato in via Cavallotti 10. «Saremo nella nostra sede elettorale – spiega il candidato sindaco Lorenzo Gardini – per raccogliere le ultime firme per la presentazione della lista alle comunali del 20 e 21 settembre. Invito i viadanesi a firmare e a partecipare. In quell’occasione aggiorneremo i cittadini sul programma e sarà possibile conoscere i nostri candidati. Vogliamo un Comune a misura di famiglia che possa prendersi cura di tutti con serietà, competenza e anche con il sorriso. Tornare a #VivereViadana significa anche tornare a vivere il nostro territorio promuovendo bellezza, cultura e aggregazione sociale per la comunità». Gardini ha proseguito con alcuni spunti programmatici: «Abbiamo un piano importante per rivitalizzare le frazioni e il centro, in particolare vogliamo creare un Lido Po come polo attrattivo e ricreativo per famiglie, giovani e adulti. Viadana deve tornare ad essere bella con un piano colore innovativo (ColoriAMO Viadana), con marciapiedi accessibili e puliti, con maggiori aree verdi curate, con eventi culturali e musicali che possano riavvicinare le persone agli spazi e alle eccellenze che offre il territorio». (lo.co.)