Calciomercato dilettanti – Casalromano, doppio colpo in attacco: dal Prevalle arrivano Sene Mor e Galante

MANTOVA Mentre il San Lazzaro è sempre a caccia di un difensore esperto ( Girelli o Giovannini), il Casalromano ha piazzato un doppio colpo in attacco, ricomponendo di fatto in gialloblù il tandem offensivo del Prevalle. Dal club bresciano arrivano infatti Sene Mor e Andrea Galante, entrambi classe 1999. Il primo è un giocatore dal fisico poderoso e molto potente; il secondo, cresciuto nella Primavera del Brescia e con alcune presenze in serie D, più tecnico e rapido. Formano quindi una coppia ben assortita e già collaudata per mister Franzini.

E’ ufficiale il passaggio dell’attaccante Marco Giarruffo al Gonzaga: i biancazzurri hanno raggiunto l’accordo con la Governolese, proprietaria del cartellino, nella quale il bomber era rientrato dopo l’ultima stagione al Porto. La stessa Governolese ha girato Curcio al Curtatone, il portiere Loseto all’Ostiglia e Piubeni al Castellucchio.

In Seconda Categoria, bel colpo del Pomponesco che ha preso con la formula del prestito, dal Boretto, il centrocampista Arlin Mahmudaj. Trattativa avviata con il difensore Mario Esposito della Casalese, nell’ultima stagione all’Oratorio Santa Maria Nuova, club che ha rinunciato alla Seconda categoria e dal quale potrebbe giungere in riva al Po anche l’attaccante Andrea Rossini, pure lui ex Casalese, il quale darà una risposta dopo Ferragosto.

Torna nel S.Egidio S.Pio X il portiere Caramaschi, che nell’ultima stagione ha giocato in un team di calcio a sette. L’attaccante Piroli ha deciso di restare nel club cittadino, nonostante le molte richieste, anche da categoria superiore.

In Terza, infine, dove ci sono due rinforzi per il Moglia, gli attaccanti Kadric e Bosca, ex Buscoldo. C’è stato un contatto anche con l’esperto bomber Zavattini, la società cerca inoltre di trattenere il difensore Bottura che interessa alla Dinamo. Valenza e Paganini sono i nuovi tecnici della Juniores.