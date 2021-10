Seminario “Donne di Governo. La novità storica”

MANTOVA Il 7 ottobre 2021 alle ore 20.45 nell’ambito delle iniziative del Comitato mantovano per il centenario della nascita di Nilde Iotti si terrà presso l’auditorium dell’Arci Tom (piazza Tom Benetollo, 1 Mantova) il seminario aperto al pubblico “Donne di Governo. La novità storica” tenuto dalla professoressa Annarosa Buttarelli. L’incontro è un invito a riflettere su come ancora oggi la presenza delle donne nelle istituzioni di governo possa rappresentare un cambio di paradigma nell’azione politica collettiva.

Come Annarosa Buttarelli sottolinea: “Molte donne nella storia europea e nel mondo hanno aperto la strada alla riflessione che oggi diventa sempre più urgente: qual è il significato di “governo” nella politica delle donne? Cosa succede quando una donna si propone come autorità politica? Cosa capita se una donna consapevole della sua differenza inizia a aprire un conflitto con le istituzioni patriarcali? Alcune di queste domande sottolineano l’unica novità a cui si può fare riferimento oggi, nella crisi generale delle istituzioni patriarcali: l’autorevolezza della differenza femminile al governo. Scopriamola insieme.”

La professoressa Annarosa Buttarelli è mantovana e fa parte della comunità filosofica “Diotima”. È tra gli ideatori del Festivaletteratura di Mantova. Ha dedicato saggi e monografie alla filosofa spagnola María Zambrano, di cui è tra le maggiori studiose europee. Impegnata nel pensiero e nella politica della differenza, ha firmato, tra i tanti, il libro Sovrane. L’autorità femminile al governo (2013), ripubblicato nel 2017, e ha curato insieme a Luisa Muraro e Liliana Rampello il volume Duemilaeuna. Donne che cambiano l’Italia. Nel 2016 ha ricevuto a Roma, nella Galleria nazionale d’arte moderna a Valle Giulia, il “Premio Arte, Sostantivo femminile” per il suo impegno in campo filosofico. Nel 2018 è nominata direttrice scientifica della fondazione “Scuola alta formazione Donne di Governo”. Attualmente è Course Content Director e docente presso l’Università IUAV di Venezia.

L’intervento di Annarosa Buttarelli sarà preceduto dai saluti dell’assessore alla Pari Opportunità Chiara Sortino. In chiusura sarà dato spazio alle domande del pubblico presente e di chi seguirà l’evento on line.

Il seminario si potrà seguire in presenza nel rispetto delle normative anticovid presentando all’ingresso il pass sanitario.

Sarà visibile anche in diretta streaming sulle seguenti pagine facebook:

https://www.facebook.com/fondazionenildeiotti

https://www.facebook.com/ArciMantova

https://www.facebook.com/cgil.mantova

https://www.facebook.com/Cooperativa-Centro-Donne-Mantova