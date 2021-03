Mercato in centro a inizio estate, gli ambulanti ci sperano

MANTOVA – “La rassicurazione dell’assessore Rebecchi di voler riportare il mercato in centro non appena la situazione lo renderà possibile, ci conforta: speriamo solo si possa anticipare di qualche tempo il rientro, ipotizzato indicativamente dall’assessore per inizio estate”. Questo il commento di Lamberto Arioli, referente di Fiva-Confcommercio Mantova, che lamenta che la collocazione del mercato settimanale in un’area periferica come quella di viale Te sia stata molto penalizzante per gli ambulanti, conm cali di incassi fino al -60%. “Ricordo che la presenza del mercato in centro porta enormi benefici anche ad altre categorie – prosegue Arioli – che il giovedì vedono aumentare dell’80-100% le entrate. Bene anche l’impegno assunto dall’amministrazione di condividere con gli operatori decisioni drastiche che riguardino il mercato, nell’ottica di un coordinamento e di una collaborazione reciproche. Parteciperemo attivamente all’iter di mappatura e revisione dell’area mercatale anche con l’obiettivo di risolvere alcune annose criticità”.