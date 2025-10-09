Esercitazione a San Giorgio Bigarello della protezione civile simulando un nubifragio

SAN GIORGIO BIGARELLO – Due giorni di esercitazione per i volontari della Protezione civile virgiliani, organizzata dalla Provincia di Mantova con la collaborazione dei comuni di San Giorgio Bigarello, Sustinente e Serravalle a Po. L’iniziativa ha visto la partecipazione e il coordinamento del personale dell’Ufficio Protezione Civile dell’amministrazione di via Principe Amedeo: l’obiettivo era testare e migliorare la capacità di risposta del sistema locale in caso di emergenze idrogeologiche e idrauliche.A San Giorgio Bigarello, è stato simulato un violento evento temporalesco che ha reso necessaria l’evacuazione di un’ampia area abitata. Le attività si sono concentrate sull’organizzazione dell’assistenza alla popolazione sfollata, con l’allestimento di un’area di emergenza e la gestione logistica dell’accoglienza. Nei comuni di Sustinente e Serravalle, invece, lo scenario ha previsto una piena del fiume Po con conseguente evacuazione di alcune zone abitate. I volontari hanno operato per la realizzazione di opere provvisionali di difesa, tra cui il rinforzo di un’arginatura maestra e il contenimento di un fontanazzo, simulando interventi tecnici fondamentali per la salvaguardia del territorio .L’esercitazione ha coinvolto le tre strutture comunali e ha visto la partecipazione di circa 100 volontari.