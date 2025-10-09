Rondò al posto dell’incrocio pericoloso, ok a San Giorgio Bigarello al progetto

SAN GIORGIO BIGARELLO – Passo dopo passo va prendendo forma il progetto relativo alla messa in sicurezza dell’incrocio provinciale tra Mantova, San Giorgio Bigarello e Castelbelforte. Dopo mesi di lavoro congiunto e di interlocuzione tra enti, c’è un progetto per la riqualificazione di uno degli incroci più critici del territorio mantovano. Si tratta dell’intersezione sulla strada provinciale nel Comune di Mantova, che interessa direttamente anche i territori di San Giorgio Bigarello e Castelbelforte. «Siamo soddisfatti – sottolinea il sindaco di San Giorgio Bigarello, Davide Dal Bosco – che la sinergia tra i comuni e la Provincia abbia prodotto risultati concreti. Questo incrocio è sempre stato percepito come critico dalla nostra comunità e da quelle limitrofe. Oggi possiamo dire che l’impegno congiunto sta dando i suoi frutti». Da anni questo snodo viario rappresenta un punto di criticità noto alle amministrazioni locali e ai cittadini dei comuni limitrofi, per le evidenti problematiche legate alla sicurezza stradale e alla viabilità. I Comuni di San Giorgio Bigarello, Mantova e Castelbelforte hanno formalizzato nei mesi scorsi una richiesta congiunta all’Ufficio Tecnico della Provincia, sollecitando un intervento risolutivo sull’incrocio pericoloso. La collaborazione istituzionale e il dialogo costante tra le amministrazioni hanno permesso di riportare l’attenzione su questa priorità territoriale. Il progetto preliminare rappresenta il primo importante traguardo di un percorso che si auspica prosegua con le fasi di progettazione esecutiva e, successivamente, con la realizzazione degli interventi. I protagonisti di questo intervento volto a garantire la sicurezza tanto agli automobilisti quanto ai ciclisti continueranno a monitorare l’evoluzione dell’iter progettuale in stretta collaborazione con la Provincia di Mantova, per garantire che l’opera risponda alle reali esigenze di sicurezza del territorio.