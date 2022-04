Forte vento in provincia: rami e pali della Telecom pericolanti

MANTOVA Provincia sferzata da forti raffiche di vento nel pomeriggio odierno. Numerose le segnalazioni a vigili del fuoco ed enti di polizia locale per grossi rami caduti per strada e pali Telecom pericolanti. Interventi a Curtatone, Castel Goffredo, Medole, Rodigo e Castiglione delle Stiviere. A Mantova segnalato un semaforo pericolante di fronte alla stazione ferroviaria in piazza Don Leoni verso le 16. Sul posto una pattuglia della Polizia locale in attesa dell’arrivo di una squadra della Tea per la messa in sicurezza.