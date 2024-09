Calcio 3a Categoria – La River vuole allungare la striscia positiva

Revere E’ un momento molto positivo per la River, che domenica scorsa ha battuto in casa (3-1) il Casalromano dando così un seguito al precedente successo (4-0) colto sul terreno della Mantovana; la settimana scorsa l’undici di mister Luca Guicciardi ha chiuso i propri impegni in Coppa Lombardia sconfiggendo 2-0 il Castellucchio (ma si è qualificato il Cerlongo), mentre mercoledì ha passato il turno di FA Cup senza giocare visto che l’Atletico Castiglione non si è presentato. E domenica tornerà in città per affrontare il S.Egidio S.Pio X nella quarta giornata di campionato. «Ci siamo ripresi bene dopo le due sconfitte con lo Juniors Cerlongo, all’esordio in campionato e in Coppa – afferma il diesse Angelo Digati – siamo in striscia positiva da alcune partite, anche se il successo in Coppa sul Castellucchio era ininfluente. La squadra ha disputato una buona gara con il Casalromano e ha meritato la vittoria. Attenzione adesso al S.Egidio S.Pio X, avversario da affrontare con la massima attenzione per evitare spiacevoli sorprese».