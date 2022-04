Basket serie A2 m – Spizzichini: “Staff carica per un finale di stagione in crescendo”

Mantova Archiviato in fretta il convincente successo di mercoledì contro l’Urania Milano, la Staff chiuderà domani sul difficilissimo parquet di Pistoia la fase della regular season, esclusivamente contro le squadre del proprio girone. Ultimato il match, sarà il momento di dedicarsi alla fase a orologio contro le due squadre meglio piazzate e quelle peggio piazzate del girone Rosso in base alla posizione dei biancorossi. Ma un passo per volta: prima c’è Pistoia. Avversario attualmente terzo in classifica che rappresenta un banco di prova per il momento dei biancorossi decisamente più tosto rispetto a Biella e Milano.

«La difesa è stata il punto di partenza di queste vittorie consecutive – afferma Gabriele Spizzichini – aver ritrovato intensità ci ha permesso di essere molto più fluidi nel gioco in attacco e trovare più contropiedi. Abbiamo potuto giocare molto più in velocità e questo ci ha agevolato. Tante cose quest’anno non sono andate come avremmo voluto, ma come squadra dobbiamo sempre ambire a raggiungere chi sta più in alto di noi. Con queste due ultime vittorie abbiamo dimostrato che c’è la volontà di fare un finale di stagione in crescendo e questo ci può portare a qualche soddisfazione. Siamo pronti per affrontare una delle prime della classe, che oltretutto ritroverà Johnson. Dobbiamo fare la nostra miglior partita e trovare energie residue per affrontarli senza nessun tipo di paura».

All’andata alla Grana Padano Arena ci fu una schiacciante vittoria di Pistoia, 66-85, ottenuta grazie a un incredibile quarto periodo da 4-23. Mancava Jazz Johnson, pronto a tornare sul parquet proprio domani: «Sono felicissimo di essere tornato – dichiara – non potevo immaginarmi una seconda chiamata da Pistoia. Riusciremo a vivere un finale di stagione da ricordare. In questo periodo i nostri giovani sono migliorati sensibilmente: adesso siamo una squadra migliore rispetto a quella di inizio anno. Con Mantova sono pronto a dare il massimo: c’è tanto entusiasmo nello spogliatoio, dobbiamo trasferirlo sul campo». L’americano era stato trovato positivo ad un controllo antidoping del 12 dicembre e successivamente sospeso e tagliato dal club.

Leonardo Piva