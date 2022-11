Calcio a 5 Serie A2 – Il Saviatesta sfida la Samp al NeoLù negli ottavi della Coppa Divisione

Mantova Dopo la vittoria in campionato di sabato scorso contro la cenerentola Città di Massa, il Saviatesta questa sera scenderà in campo al NeoLù per gli ottavi di Coppa Divisione (calcio d’inizio ore 20.30). I virgiliani affronteranno la Sampdoria, che milita nel girone A di Serie A2. La squadra di Pino Milella nel suo percorso in Coppa ha battuto la Dozzese 11-1 al primo turno, poi ha vinto per 3-2 il derby con il Verona e successivamente ha eliminato il Cavezzo Modena per 6-4. La sfida di stasera, contro un club professionistico, per quanto alle prese con una grave crisi societaria, ha certamente un fascino particolare e le motivazioni sono al top. Il Saviatesta ci arriva “temprato” da un campionato davvero tosto, che riserva grandi difficoltà ogni fine settimana. La squadra virgiliana si trova ancora in un limbo: non è riuscita ad emergere del tutto, in particolare per le difficoltà incontrate in trasferta e forse anche per tutti questi impegni ravvicinati; ogni gara, anche quella odierna, può servire per acquisire maggior fiducia. Il Mantova in Coppa non ha mai deluso e scenderà in campo per conquistare il passaggio ai quarti, dove eventualmente affronterà, stavolta in trasferta, la vincente di Italpol-Pescara. In caso di pareggio sono previsti supplementari ed eventuali rigore. Sabato niente campionato per i biancorossi, c’è il turno di riposo.