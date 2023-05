Frontale auto-moto, muore un 48enne

BUSCOLDO (CURTATONE) – Incidente mortale questo pomeriggio sulla Sp 57 “Torre d’Oglio” a Buscoldo dove un’auto ed una moto si sono scontrate finendo nei campi che costeggiano la strada. Un fortissimo impatto in cui ha perso la vita un 48enne del posto. Ferito, invece, l’uomo alla guida dell’auto, poi portato all’ospedale di Mantova: le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi.

Ancora la vaglio dei carabinieri la dinamica dell’incidente. Sul posto anche la polizia locale per la gestione del traffico.

L’incidente è avvenuto su un rettilineo – dove spesso vengono raggiunte anche elevate velocità – ad un centinaio di metri dall’incrocio tra Sp e e Strada Santa dove speso si sono verificati incidenti, anche gravi.

