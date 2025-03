Furto a San Giorgio nel 2011, denunciato un albanese grazie ai Ris

SAN GIORGIO BIGARELLO I Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello, nel lontano 2011, erano intervenuti presso l’abitazione di una 54nne del luogo, per effettuare un sopralluogo di furto. In quell’occasione era stato appurato che l’ignoto malfattore si era introdotto nell’abitazione della vittima, rompendo una finestra ed asportando vari monili in oro. Nel rompere il vetro, però, il ladro era incappato in un incidente sul lavoro: si era ferito ed aveva perso sangue. I Carabinieri, sfruttando le macchie ematiche rinvenute, erano riusciti a repertarle inviando il tutto al RIS di Parma.

C’è voluto del tempo, ma grazie alle moderne tecnologie investigative in possesso ai reparti speciali dell’Arma dei Carabinieri, è stato individuato l’autore di quel furto.

Il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Parma, impegnati in tutto il nord Italia per supportare i vari comandi dell’Arma nelle investigazioni scientifiche, dopo aver dato priorità ai casi urgenti di omicidi e tentati omicidi, hanno processato ed analizzato le tracce ematiche brillantemente repertate dai Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello nel lontano 2011. Grazie al DNA estrapolato e confrontato nella banca dati in possesso al RIS, si è arrivati all’identificazione dell’autore del furto: un cittadino albanese, classe 1978, pregiudicato, senza fissa dimora, attualmente ospite delle patrie galere italiane. Lo stesso è stato così deferito alla competente Autorità Giudiziaria.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.