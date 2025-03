Rissa ai “5 continenti”, denunciati 3 marocchini

CASTIGLIONE Nel pomeriggio del 16 marzo, nel quartiere “5 continenti” di Castiglione delle Stiviere, si era verificata una rissa che aveva visto coinvolte due fazioni: da una parte degli indiani, dall’altra dei marocchini. Se ne sono date di santa ragione, tant’è che oltre ai Carabinieri, è stato necessario l’invio di alcune ambulanze e dell’elisoccorso. Un marocchino 66nne è stato quello che ha riportato più traumi, tanto da essere trasportato in eliambulanza in codice giallo (30 giorni di prognosi). La moglie del ferito, anch’essa marocchina 58nne, era stata trasportata al locale ospedale in codice verde (prognosi 7 giorni). Un indiano 47nne è finito al “Poma” di Mantova in codice giallo (prognosi 10 giorni).

Il tutto a seguito di un litigio condominiale in pieno stile fantozziano, iniziato con alcuni insulti e terminato con il lancio di sassi. Solo l’intervento di svariate pattuglie dell’Arma ha impedito che la rissa degenerasse.

I Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere, in collaborazione con il locale Nucleo Operativo e Radiomobile, ha proceduto a deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica, un 27nne, un 29nne ed un 37nne, tutti marocchini e tutti residenti a Castiglione delle Stiviere, per aver cagionato lesioni personali aggravate in concorso e per getto pericoloso di cose.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza dei soggetti, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.