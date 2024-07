Furto in una lavanderia di Bozzolo: rubati prodotti per lavaggi e capi d’abbigliamento

BOZZOLO – Furto martedì pomeriggio in una nota lavanderia del centro di Bozzolo, in via Valcarenghi. Dalle primissime ricostruzioni i malviventi avrebbero forzato l’ingresso dell’attività con uno strumento abbastanza semplice un punteruolo o un cacciavite. Gli stessi si sarebbero poi portati via diversi prodotti per il lavaggio, qualche monetina e alcuni capi di abbigliamento, tra cui giacche e cappotti, in attesa di essere ritirati dai clienti. Appena accortasi di quanto successo la proprietaria ha provveduto a lanciare l’allarme e a contattare i carabinieri.

Sin da subito sono state visionate le telecamere di videosorveglianza. Nessuno dei titolari delle altre attività si sarebbe accorto del furto. I malviventi che hanno agito, lo hanno fatto, molto probabilmente, conoscendo la zona nella quale si imbattevano. Sul fatto indagano le forze dell’ordine.