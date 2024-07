Tentata estorsione: in manette un 24enne di Viadana

VIADANA – Avrebbero minacciato di morte e con ripetute violenze due loro connazionali con l’intento di estorcere denaro e al rifiuto di una delle vittime l’avrebbero aggredito procurandogli traumi guaribili in cinque giorni. Sono tre gli uomini indagati per tentata estorsione dai carabinieri della compagnia di Guastalla, un 37enne e due giovani di 24 anni residenti nella bassa Reggiana e Mantovana, di cui uno a Viadana. Per quanto riguarda il 37enne e uno dei due giovani è stata disposta la custodia cautelare in carcere mentre per l’altro, il 24enne residente a Viadana è stato applicato l’obbligo di dimora. Gli indagati avrebbero avviato l’attività malavitosa già un anno fa, esigendo da una delle vittime un pagamento di 2mila euro, con la minaccia di essere picchiato se non avesse obbedito. A settembre, concluso il turno di lavoro, la vittima era stata avvicinata e colpita con dei bastoni di ferro, poiché secondo gli aggressori non aveva ceduto la somma richiesta. Un’altra delle vittime ha assistito al lancio di una bottiglia incendiaria nella propria auto. Per non parlare dei messaggi intimidatori e delle chiamate che minacciavano non solo le vittime ma anche le loro famiglie. Alle indagini hanno preso parte anche i Ris di Parma.