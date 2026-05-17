Powerchair hockey – Warriors contro Lions: a Sabbioneta c’è la finale scudetto

Sabbioneta E’ arrivato l’appuntamento dell’anno per i Macron Warriors Sabbioneta che ospitano stasera, alle ore 18 al Palazzetto dello Sport della splendida città mantovana, la finale che assegnerà il titolo di Campione d’Italia della Serie A1 di powerchair hockey. Un evento che promette spettacolo, emozioni e grande sport, con i Warriors pronti a dare tutto davanti al proprio pubblico per inseguire un traguardo storico. Sabbioneta si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della passione, dell’inclusione e dell’agonismo ai massimi livelli. Il club rossoblù è impegnato su due fronti, quello della preparazione del match contro gli eterni rivali dei Black Lions Venezia e quello dell’organizzazione dell’evento. Entrambe le attività procedono nel migliore dei modi con la squadra concentrata all’obiettivo e con lo staff dei Macron Warriors che sta ultimando gli ultimi dettagli di una giornata che si preannuncia intensa e appassionante.

Un evento che vedrà la presenza, nel ruolo di padrino, di Carlton Myers, leggenda del basket azzurro, ora conduttore televisivo e brand ambassador di Macron, naming sponsor dei Warriors Sabbioneta. Sarà lui a dare il calcio d’inizio della finale. Hanno confermato la loro presenza il sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali, e il sindaco di Viadana Nicola Cavatorta, che ha recentemente premiato il club rossoblù per meriti sportivi. Insieme alle presenze istituzionali del territorio, i vertici Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport, anche i rappresentanti dei main sponsor dei Macron Warriors, da sempre accanto alla squadra e al suo progetto sportivo.

A seguire l’evento anche le telecamere di Rai Sport che raccoglieranno le immagini della finale e dei suoi protagonisti e che saranno trasmesse in ‘SportAbilia’, rubrica quindicinale di Rai Sport dedicata al mondo paralimpico e alla disabilità, visibile Rai Sport HD (canale 58) e disponibile su RaiPlay.

«Ci stiamo impegnando per dare ampia visibilità a questo appuntamento – ha dichiarato Fabio Merlino, presidente dei Macron Warriors Sabbioneta – perché vogliamo che si parli il più possibile della nostra disciplina, delle squadre che ogni anno si impegnano per raggiungere un obiettivo sportivo e che danno la possibilità a moltissimi ragazzi di potersi esprimere su un campo di gioco. Ovviamente siamo concentratissimi sulla sfida con Venezia, che sono certo sarà l’ennesimo grande spettacolo di powerchair hockey al quale assistere. I miei ragazzi sono carichi al punto giusto e so che daranno il massimo, come sempre. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto per un bellissimo pomeriggio di sport».