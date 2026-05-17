La risata come chiave della divulgazione: il trio del comico-scientifico incanta Mantova

Mantova Può l’ironia essere un mezzo attraverso il quale invogliare le persone ad interessarsi di scienza? Secondo Fill Pill, Ottavia Bettucci e Francesco Giorda sì. Eppure, la prossemica con cui lo fanno è molto diversa. In occasione del Food&Science Festival, hanno tenuto un panel durante il quale hanno esposto il modo in cui loro cercano di divulgare alcune nozioni grazie ad una risata. Secondo la ricercatrice è infatti possibile far ricorso a meccanismi comici per far passare dei concetti da poi poter eventualmente preferire. Focalizzarsi eccessivamente sul lessico specifico, potrebbe al contrario allontanare dall’argomento i propri interlocutori. Molto interessante la storia di Fill Pill, al secolo Filippo Piluso. Il suo percorso di studi e professionale si è svolto negli ultimi anni concentrato sui temi ambientali in maniera eterogenea. Prima una specializzazione di diritto internazionale lato ambientale e del mare poi ha lavorato un anno e mezzo in ambito di diritto marino e risorse europee ed infine un master in sostenibilità e risorse energetiche. Tutto questo si è verificato prima di diventare comico e divulgatore ma questa formazione tecnica gli ha permesso di portare sul palco tematica alquanto attuale e spesso divisive. “Ho iniziato a lavorare nei locali per pagarmi gli studi. Credo che le persone che mi vengono a vedere non siano esattamente esperte in merito. Il mio obiettivo è quello di fornire loro un gancio per creare un interesse. C’è uno zoccolo duro del mio pubblico che ne sa ma molti altri no. L’umorismo è da sempre uno degli strumenti più forti, efficaci e manipolatori per certi aspetti nel far arrivare un concetto che spiegato in maniera diretta non arriverebbe. La risata unisce trasversalmente tutti quanti. Il mio ruolo è quello di interessare fornendo dati corretti”