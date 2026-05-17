Schianto sulla Cispadana, muore Andrea Cardaioli, 43enne di Roverbella. Doveva sposarsi a luglio

ROVERBELLA Tragedia della strada quella occorsa nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Cispadana nel territorio comunale di Guastalla. Erano circa le 19 quando, all’altezza della stazione di servizio Cimoil, un motociclista mantovano ha perso la vita a seguito di un tremendo incidente. Si tratta di Andrea Cardaioli, 43enne di Roverbella. Lo schianto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale dell’Unione Bassa Reggiana, ha coinvolto una Dr condotta da un 53enne residente a Guastalla e la moto Yamaha su cui viaggiava la vittima.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe iniziato la manovra di svolta a sinistra per entrare nell’area di servizio proprio mentre, dalla direzione opposta, stava sopraggiungendo la moto. L’impatto è stato inevitabile quanto devastante: la motocicletta si è letteralmente disintegrata col centauro rimasto incastrato sotto l’auto. Immediato è quindi scattato l’allarme. Sul posto un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Guastalla oltre ai vigili del fuoco. Considerata la drammaticità della situazione, è stato pure fatto giungere l’elisoccorso da Parma, atterrato in un campo adiacente alla carreggiata. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista, ma i traumi riportati si sono purtroppo rivelati gravi: per lui non c’è stato nulla da fare.

Il conducente dell’auto, illeso, è stato comunque trasportato all’ospedale di Guastalla in stato di shock. Rilievi del caso affidati alla Polizia locale mentre la salma del motociclista è stata quindi trasferita nelle camere mortuarie del nosocomio guastallese, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Cispadana, già teatro di numerosi incidenti, è rimasta parzialmente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso. Ad aggiungere ulteriore drammaticità alla tragedia il fatto che, stando a quanto appreso, la vittima si sarebbe dovuta sposare il prossimo 4 luglio, giorno del suo 44° compleanno, come testimonierebbero alcuni inviti nuziali ritrovati sul posto.