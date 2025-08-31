Gazoldo: a settembre le nuove attività del progetto “Sprint”

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Dopo la prima parte del programma che si è svolta a giugno, il “Progetto Sprint” torna anche a settembre con nuove attività dedicate ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo grado.

Sarà l’occasione per ritrovarsi, divertirsi insieme e preparare la festa finale del progetto organizzato dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti guidato dal sindaco Claudio Pedrollo, in collaborazione con Aspa – azienda servizi alla persona dell’asolano.

Le attività sono completamente gratuite e guidate dagli educatori della Cooperativa sociale onlus Archè.

Un modo semplice e divertente per stare insieme e immaginare una Gazoldo sempre più a misura di giovani. Per avere maggiori informazioni e per poter prendere parte agli eventi è possibile telefonare a Jessica al numero 345-9704240 o scrivendo un messaggio WhatsApp.