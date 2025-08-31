A Capo Nord in Panda… sulle orme del nonno: l’avventura di due globetrotters dell’Oltrepò

OLTREPO’ Il nonno di uno di loro c’era già riuscito – nel 1972 – a bordo di un furgoncino Fiat 238: mezzo secolo dopo quell’impresa, il suzzarese Filippo Contesini e Marco Trentini di Polesine di Pegognaga, ci hanno riprovato e con successo. Partendo dal percorso fatto 53 anni prima da Gianni Contesini (insieme a Giovanni Tia e al nipote Arles), nonno di Filippo, i due giovanissimi – appena ventenni – globetrotters hanno delineato un itinerario che attraversava Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Finlandia e infine Norvegia per arrivare al punto più a nord del continente europeo.

Per fare ciò Filippo e Marco si sono avvalsi di una Fiat Panda 141 che era stata restaurata e anche decorata ad hoc per l’occasione e sono partiti da Suzzara nella giornata dell’11 agosto. per arrivare a Nordkapp undici giorni dopo e da qui intraprendere il percorso di ritorno per un totale di quasi 10mila chilometri.

Una bella impresa, anche per il fatto di essere stata caratterizzata da un percorso lunghissimo e, come si può immaginare, non certo facile tenendo conto che è stato affrontato non con un mezzo attrezzato ma semplicemente servendosi di una utilitaria e di tanta voglia di avventura.

Scegliendo una meta che ha sempre catturato, fin dagli inizi del secolo scorso, l’attenzione di appassionati di auto e moto: come, appunto, il nonno di Filippo e i suoi amici oltre mezzo secolo fa.