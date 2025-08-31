Canneto: torna “Il verde del futuro”, finestra su vivaismo e ambiente

CANNETO SULL’OGLIO Torna nel paese dei vivai la 5° edizione de “Il Verde del Futuro: dal Distretto di Canneto sull’Oglio una finestra sul mondo del vivaismo e dell’ambiente”, manifestazione di riferimento per il mondo del florovivaismo italiano organizzata dal distretto florovivaistico PlantaRegina con Coldiretti Mantova, Associazione Kepos, Confagricoltura e Assoverde. Venerdì 26 settembre in piazza Gramsci si parlerà del tema scottante della Popilia Japonica. Scopo del convegno: fare il punto sulla diffusione dell’insetto, sullo stato della ricerca e sulle metodologie di lotta e controllo, oltre alla sensibilizzazione sui potenziali danni economici, ambientali e sociali che la Popilia Japonica può causare. Il Distretto, coinvolgendo le istituzioni e la politica, vuole avviare un percorso per contenere l’infestazione, tutelando e garantendo le attività produttive di areali vivaistici nazionali ed europei. Il Convegno di sabato 27 settembre, rivolto agli operatori del verde, ai progettisti ed alle amministrazioni pubbliche, sarà indirizzato alla congruenza degli strumenti normativi, al ruolo di Regione Lombardia per il verde nei Comuni, per la riduzione degli inquinanti, il riconoscimento “valoriale” delle competenze e delle professionalità degli operatori, attraverso l’allineamento dei prezzi a base di gara, e la ricerca sulla sicurezza sul lavoro>.