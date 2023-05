Gazoldo – “Un gioiello per tutti”: ecco la nuova scuola

GAZOLDO Si è tenuta ieri mattina l’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia di via Pascoli, donata da Vincenzo e Lucia Federici. L’edificio è stato realizzato grazie ad una cospicua donazione al Comune da parte dell’imprenditore Federici, fondatore dell’azienda Relevi, che per il progetto ha messo a disposizione complessivamente due milioni e mezzo di euro, con l’amministrazione che si è occupata dell’acquisto del terreno su cui è sorta la scuola. La cifra in origine avrebbe dovuto essere inferiore, ma con l’aumento dei costi delle materie prime le spese sono lievitate.

Alla cerimonia erano presenti con il sindaco Nicola Leoni, anche il questore Giannina Roatta, il presidente della provincia Carlo Bottani, i deputati Andrea Dara e Carlo Maccari, la senatrice Paola Mancini e i consiglieri regionali Marco Carra e Paola Bulbarelli.

Dall’attuale scuola di via Gerola ieri mattina è partito un corteo di bambini, per arrivare, dopo una sosta nella piazza del Comune, fino alla sede del nuovo edificio. «Voglio ringraziare di cuore Vincenzo – ha detto il sindaco Leoni – per il grande regalo che ha fatto alla nostra comunità. Questa scuola è un autentico gioiello per tutti ed è un simbolo dell’amore che Vincenzo ha per il nostro territorio».

Dopo la benedizione alla nuova struttura da parte del parroco don Nicola Gardusi, il sindaco ha letto il messaggio di apprezzamento inviato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. «Per me – ha raccontato commosso Federici – non c’è niente di meglio che fare del bene. Sono molto soddisfatto di questa nuova scuola e spero che anche altre persone prendano esempio da me. Continuerò a fare del bene fino a quando sarò in vita».

La nuova scuola è di ultima generazione, realizzata con materiali di alta qualità, distribuita su di un piano di 850 metri quadrati di interni ed è dotata di ogni comfort. Il plesso è composto di quattro classi che ospiteranno da settembre fino a 22 bambini per un totale di 88 alunni. Se si sommano gli insegnanti e il personale, la scuola potrà contenere 100 persone e sorge su un terreno di oltre mille metri quadri, compreso un ampio giardino esterno.