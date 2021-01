Ciclocross – Zerbinati nella Top 10 a Bassano

BASSANO DEL GRAPPA (VI) Bilancio positivo per la trasferta in quel di Sant’Eusebio di Bassano del Grappa (Vi) degli Esordienti mantovani dello Sporteven, del Mincio Chiese e del Chero Group Team Sfrenati.

Nella prova riservata ai primo anno, da sottolineare il nono posto conquistato da Pietro Zerbinati e il sedicesimo di Gianfilippo Ghidini. Per l’atleta diretto da Carlo Pedrazzoli da segnalare che nella fase iniziale della gara è rimasto attardato a seguito di una caduta che, pur non coinvolgendolo direttamente, gli ha impedito di mantenere il passo dei primi. Nonostante l’impegno posto nel tentativo di recuperare il terreno perduto, Pietro si è dovuto accontentare di chiudere la sua prestazione nella top ten. Bravo anche Gianfilippo Ghidini che, tornato alle gare dopo una breve pausa, ha dimostrato un’interessante crescita tecnica in questa specialità. Per quanto concerne gli Esordienti del 2° anno, il migliore dei mantovani è stato Filippo Marocchi che ha chiuso la sua fatica occupando la 12ª posizione. Nel test di Bassano si sono messi in luce anche altri atleti, quali Andrea Bertolini e Matteo Finotti. Per quanto riguarda il Chero Group, buon 16esimo posto di Samuele Bondavalli.

La stagione del ciclocross, per quel che concerne il settore giovanile, ora si ferma per un fine settimana, ma ritornerà sulla scena già nel mese di febbraio con le sue ultime prove.