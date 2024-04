Zio e nipote morsi da un pitbull che scappa col padrone

MANTOVA Prima un cane sciolto che ha morso un bambino e un adulto, poi una rissa che ha visto coinvolte tre-quattro persone. Giornata movimentata ieri tra piazza Cavallotti e corso Libertà. L’episodio più grave è avvenuto intorno alle 13, quando un cane, da quel che si è saputo un cucciolo di pitbull, ha assalito mordendoli alle gambe un bambino di 7 anni e lo zio del piccolo, un 32enne, accorso in suo aiuto, nei pressi della fermata dell’autobus di corso Libertà. Il padrone del cane, un giovane che lo stava portando in giro senza tenerlo al guinzaglio, vista la piega che stava prendendo la faccenda, ha recuperato l’animale e si è allontanato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di un’ambulanza della Croce Verde che hanno portato zio e nipote al Poma per le cure del caso, e gli agenti della Polizia locale. Questi ultimi hanno raccolto la denuncia del 32enne e dato il via alle ricerche del padrone del cane anche tramite le riprese delle telecamere. Sempre ieri alle 19.45 in piazza Cavallotti è stata segnalata una rissa tra alcune persone. Qualcuno ha chiamato la Polizia, arrivata sul posto con un’ambulanza della Croce Verde, ma stando a quanto appreso le persone coinvolte si erano già allontanate nel frattempo.