Il Centro Servizi intitolato a Giancarla Capiluppi

MANTOVA Il Centro Servizi di Mantova intitolato a una sua operatrice, scomparsa il 14 febbraio 2020 a seguito di una grave malattia. Il nome di Giancarla Capiluppi sarà così sempre legato alla struttura in cui la professionista lavorava, circondata dall’affetto dei colleghi.

Oggi si è tenuto un momento di commemorazione, alla presenza del marito, dei fratelli e dei nipoti di Giancarla, in cui si è colta l’occasione per scoprire una targa che ne onora la memoria: “Abbiamo lasciato una sedia vuota, perché lì si è seduto il tuo sorriso”. Le colleghe la ricordano per la sua dedizione al lavoro, la sua forza e il suo coraggio nell’affrontare la sofferenza. All’evento hanno partecipato anche i colleghi del Centro Servizi e la Direzione Strategica di ASST Mantova.