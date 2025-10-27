Gazoldo, via alle domande di partecipazione al mercatino di Natale

GAZOLDO – Si avvicina il periodo più atteso dell’anno e, come da tradizione, Gazoldo si prepara ad accogliere la sedicesima edizione del “Mercatino di Natale”, organizzata dal Comune guidato dal sindaco Claudio Pedrollo in collaborazione con la Consulta delle Associazioni. L’evento si terrà domenica 30 novembre dalle ore 10 alle ore 19. Sono invitati a partecipare tutti coloro che realizzano prodotti artigianali, oggettistica, articoli da regalo, dolciumi o prodotti tipici locali, i quali potranno partecipare come espositori a questa giornata ricca di atmosfera e di calore natalizio. Non saranno accolte richieste di esposizione e vendita di prodotti e servizi non riconducibili al tema natalizio. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre con la domanda di partecipazione che potrà essere scaricata dalle pagine social ufficiali del Comune. La domanda di partecipazione potrà essere inviata via mail a commercio@comune.gazoldo.mn.it o consegnata direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Gazoldo degli Ippoliti. Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio commercio del Comune al numero 0376-657141 interno 211.