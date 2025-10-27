Basket Serie B – Festa Amica Chips: stende il Romano e inanella la terza vittoria all’Arena

Curtatone Terza vittoria casalinga consecutiva per gli Amica Chips Stings Mantova, che superano il 9Care Romano Basket per 81-57 nella quinta giornata di Serie B Interregionale.

Alla Tea Arena di Curtatone, davanti a un pubblico numeroso, i biancorossi di coach Pablo Romero mettono in scena una prestazione solida e intensa, confermando come il palazzetto stia diventando sempre più un vero e proprio fortino biancorosso.

Gli Stings partono forte e impongono subito ritmo e aggressività, chiudendo il primo quarto sul 30-17 e mantenendo il controllo del match fino alla sirena finale. La difesa è la chiave del successo, con una pressione costante che ha permesso di correre in contropiede e trovare punti facili. Protagonista assoluto capitan Christian Boudet, autore di una prova da leader con 17 punti, 6 assist, 11 rimbalzi e 10 palle recuperate. Ottime anche le prestazioni di Aguirrezabala, Verri e dei giovani Ciorciari, Bortolotto e Peralta, a conferma della crescita e della profondità del roster.

«Sono molto contento per la performance di squadra – afferma coach Pablo Romero – sia dei titolari che dei giovani. Questo dimostra quanto siamo uniti e quanto il gruppo lavori con intensità ogni giorno. Abbiamo difeso in modo perfetto contro una squadra forte come Romano, e quando siamo aggressivi riusciamo a essere pericolosi in transizione. È la vittoria del gruppo: dai ragazzi, allo staff, fino alla società: tutti lavorano con grande impegno durante la settimana».

Soddisfatto anche capitan Boudet, simbolo e voce della squadra: «La Tea Arena deve diventare un fortino e lo stiamo dimostrando. Giochiamo con intensità e fiducia, e questa vittoria premia il lavoro fatto in settimana. Dobbiamo continuare così, con carattere e voglia di migliorare».

A bordo campo presente anche il main sponsor Amica Chips, rappresentato dal presidente Alfredo Moratti che, insieme a tutta la famiglia, ha applaudito la squadra per la grande prestazione e il percorso di crescita costante. ️ Ora testa alla prossima sfida. Gli Amica Chips Stings Mantova torneranno in campo domenica 2 novembre a Pordenone.