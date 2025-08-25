Incendio in un’azienda agricola: distrutte 600 rotoballe

BORGO VIRGILIO Ancora rotoballe in fiamme, ancora un’azienda agricola pesantemente danneggiata e preoccupazione e disagio per i proprietari: gli incendi di questo tipo sono calati sensibilmente negli ultimi anni ma, per quanto gli agricoltori utilizzino tutte le precauzioni possibili, il rischio c’è sempre ed è quanto purtroppo è andato a verificarsi nella notte di sabato a Cerese di Borgo Virgilio in via Parenza Alta dove le fiamme hanno distrutto circa seicento rotoballe per un valore complessivo ancora da quantificare con esattezza.

Le fiamme sono divampate quasi certamente per un fenomeno di autocombustione prodotto dalla fermentazione del fieno e da lì hanno sprigionato il furioso incendio nell’azienda agricola.

Sono stati gli stessi proprietari ad accorgersi di quanto stava accadendo e ad allertare i vigili del fuoco di Mantova, arrivati sul posto con due squadre dotate di autopompa e autobotte. Il tempestivo intervento ha impedito che l’incendio avesse conseguenze ancora più gravi ma ha costretto i vigili del fuoco a un lavoro che si è protratto praticamente per tutta la mattinata al fine di smassare le rotoballe e prevenire eventuali focolai residui. Indagini in corso, sulle cause, da parte dei carabinieri.