Giovane mamma di Volta muore di cancro a soli 31 anni, lascia una bimba di 5 anni

VOLTA – Una notizia sconvolgente, da lasciare senza parole. Si è spenta l’altra notte, a soli 31 anni, Amanda Tomasi , giovane mamma che risiedeva a Volta Mantovana insieme al marito Denis Quaiato e figlioletta Aurora Sophie. Amanda lavorava come impiegata in uno studio commercialistico ed era una sognatrice. Cinque anni fa era diventata madre della sua splendida bimba e con il marito Denis, sposato nel 2012, formava non solo una coppia nella vita, ma anche a livello professionale. La passione per la danza li aveva portati ad incontrarsi e in seguito ad intraprendere un secondo lavoro come apprezzati istruttori della scuola Asd D&A Revolution. Di recente erano stati semifinalisti ai Campionati del Mondo Standard Senior 1 (WDSF), ma diverse erano le manifestazioni a cui avevano partecipato con successo. Si può dire che Amanda non abbia nemmeno avuto il tempo di combattere contro la malattia, così repentina e subdola al punto da aggravare irrimediabilmente le sue condizioni, fino alla morte. «Ancora non ci credo – racconta con la voce rotta dal dolore il marito Denis -. Lo scorso 9 aprile ad Amanda era stato diagnosticato un tumore al seno e da giovedì scorso si trovava ricoverata in ospedale a Negrar (Vr): in pochissimi giorni si sono accavallate diverse complicanze, e domenica la situazione è precipitata». Il marito adesso avrà l’ingrato compito di comunicare quanto accaduto alla piccola Aurora Sophie. «Il solo pensiero è devastante – aggiunge -. Amanda era unica, ci siamo conosciuti danzando e un giorno tornerò a ballare con lei». Tante le persone che la conoscevano e la stimavano come donna, come mamma e come lavoratrice. E davvero molti sono gli attestati di cordoglio pervenuti in queste ore alla famiglia e ai genitori Grazia e Giorgio, ai quali si aggiungono ovviamente quelli della Voce di Mantova.

Matteo Vincenzi