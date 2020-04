Calano i pazienti nelle terapie intensive lombarde. Dalla Regione 16,5 milioni per le famiglie

Secondo i dati diffusi oggi (21 aprile) da Regione Lombardia sono in lieve aumento i casi positivi da Covid 19 al contrario, fortunatamente, sono in calo i pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Dalla Regione, poi, sono in arrivo 16,5 mln di euro per le famiglie lombarde che hanno dovuto fronteggiare delle difficoltà economiche a causa del Coronavirus. Si tratta di due diversi tipi di contributi di 500 euro, uno per tassa sulla prima casa e l’atro per l’acquisto di strumenti tecnologici. Aiuti riservati a redditi Isee uguali o inferiore ai 30mila euro. Le domande potranno essere fatte dal 4 all’11 maggio.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti:

– i casi positivi sono: 67.931 (+960)

– i decessi: 12.579 (+203)

– in terapia intensiva: 851 (-50)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 9.805 (-333)

– i tamponi effettuati: 277.197 (+6.711)

– i guariti: 3.023 (+545)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

MANTOVA: 2.933 (+20)

Bergamo: 10.788 (+50)

Brescia: 12.078 (+74)

Como: 2.592 (+42)

Cremona: 5.641 (+150)

Lecco: 2.093 (+13)

Lodi: 2.751 (+11)

Monza Brianza: 4.211 (+54)

Milano: 16.520 (+408)

Pavia: 3705 (+64)

Sondrio: 966 (+6)

Varese: 2.251 (+55)

e 1.402 in corso di verifica.