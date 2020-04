Alto Mantovano, segnalata una persona per possesso di eroina

CASTIGLIONE I Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, nel corso dei vari servizi di perlustrazione del territorio, finalizzati anche per il contrasto allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti e tesi in particolar modo a far rispettare le norme stabilite con i vari Decreti Legge emanati per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19, hanno segnalato una persona per uso non terapeutico di sostanza stupefacente.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, nella tarda mattinata di sabato 18 aprile, hanno controllato, nel quartiere “cinque continenti” di Castiglione delle Stiviere, G.M. 33enne del luogo che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due grammi di sostanza stupefacente del tipo “eroina”. Il 33enne, oltre ad essere stato segnalato alla Prefettura di Mantova quale assuntore, è stato anche sanzionato per non aver rispettato le norme relative al contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Continuano senza sosta i controlli posti in atto dai Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere tesi all’identificazione della filiera dello spaccio su tutto il territorio dell’Alto Mantovano, anche durante l’attuale periodo di emergenza sanitaria.

