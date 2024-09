Giovane Terra 2024: a trionfare è lo scatto di Anna Bignotti

MANTOVA È stato lo scatto “Mio padre e il suo mais” di Anna Bignotti a trionfare

all’ottava edizione della rassegna fotografica Giovane Terra, organizzata dai

Giovani di Confagricoltura Mantova – Anga, la cui premiazione è andata in

scena questa mattina in Fiera Millenaria di Gonzaga.

Al secondo posto “Campo allagato” di Martina Gola, mentre a completare il

podio è stata “Archeologia rurale – Tabellano”, scattata da Gilberto Crema.

Il premio speciale della giuria invece è andato a Nicola Sacchi, con la sua “Un

nuovo inizio”.

Sono stati circa una ventina i partecipanti dell’edizione 2024, con oltre 50

fotografie arrivate da ogni angolo della provincia di Mantova, e non solo. Un

bilancio dunque più che positivo: «Siamo estremamente soddisfatti – spiega

Lucia Castagna, presidente di Anga Mantova – ringrazio tutti i partecipanti

per aver condiviso con noi la bellezza delle nostre campagne, luoghi meravigliosi,

tutelati e curati grazie all’attività degli imprenditori agricoli».

Il tema scelto per l’edizione 2024 è stato “Agri-cultura: cos’è per te

l’agricoltura”: «Questo ci ha consentito – prosegue Castagna – di avere una

visione del nostro mondo anche da parte di non addetti ai lavori. Sono arrivati

spunti interessanti per migliorare sempre il nostro lavoro e il nostro modo di

comunicarlo».

La vincitrice si è aggiudicata una cena per due persone, dal valore di 70 euro,

presso l’agriturismo “Le Spighe” di Monzambano, mentre seconda e terzo si

sono aggiudicati rispettivamente un cesto di prodotti di Corte Camerlenga e

una pianta di melograno nano della Valle dei Fiori. Il premio speciale della

giuria invece era un libro fotografico dedicato alla città di Mantova.

L’appuntamento ora è all’edizione 2025 di Giovane Terra