Giovani e carichi: ecco il nuovo direttivo Pro loco di Canneto

CANNETO – Si è tenuta l’assemblea della Pro loco “La Fonte”. Nel corso della serata è stato eletto il nuovo consiglio direttivo dell’associazione locale: dieci nuovi consiglieri che rimarranno in carica per il prossimo triennio, la metà dei quali entra per la prima volta in consiglio. Netta prevalenza femminile mentre l’età media dell’intero consiglio è di poco superiore ai 28 anni. I più “anziani” invece compongono il collegio dei revisori dei conti. Il presidente uscente Alessandro Pancera ha invitato l’assemblea ad approvare il bilancio 2019-2020 dell’ente ed ha poi comunicato la rinuncia a proseguire nell’incarico per evitare possibili sovrapposizioni con il ruolo di capogruppo di maggioranza nell’amministrazione comunale in carica. Gli è subentrato Diego Redini e l’assemblea ha nominato Giancarlo Cavagnoli nuovo presidente del collegio. Gli eletti nel nuovo consiglio sono Marko Hajdari, Fabiola Garzi, Sebastiano Corradini, Arianna Ceresoli, Michele Amadei, Stefano Calvetti, Giulia Cherubini, Rita Favaretto, Paola Rossi, Deborah Seniga. Il consiglio ha nominato, quindi, il presidente dell’associazione riconfermando Marko Hajdari nella carica. (pz)