Nuova segnaletica orizzontale per tutte le frazioni di Curtatone

CURTATONE – Nuova segnaletica orizzontale per le frazioni del Comune di Curtatone: gli interventi sono partiti un paio di giorni fa e si conlcuderanno a breve. Passi avanti anche alla scuola dell’infanzia di Buscoldo dove procede il cantiere per il consolidamento anti sismico del plesso.

Le frazioni del territorio potranno beneficiare di una segnaletica orizzontale migliorata che renderà le strade più sicure: i lavori sono partiti un paio di giorni fa e saranno completati a breve. Un intervento che, com e detto, riguarderà le diverse frazioni del Comune di Curtatone con una particolare attenzione, come spiegato dal sindaco Carlo Bottani e dall’assessore ai lavori pubblici Luigi Gelati, «ai punti più critici come dossi e stop». Lavori che permetteranno non solo di migliorare a livello estetico le strade del territorio ma anche di renderle più sicure per automobilisti e ciclisti.

Strade ma non solo: procede, infatti, anche il cantiere alla scuola dell’infanzia di Buscoldo dove sono in corso gli interventi di consolidamento antisismico richiesti per legge, I lavori, da tempo preventivati ma per i quali mancavano i fondi (l’opera costerà complessivamente 410mila euro), si sono resi necessari in seguito alle modifiche delle norme in materia antisismica che richiedono ora ulteriori accorgimenti: la scuola però, come più volte ribadito dall’amministrazione comunale, non presentava danni o criticità a livello strutturale.

Attualmente, come illustrato da Bottani e Gelati, si sta procedendo con le palificazioni, che renderanno più sicure le fondamenta in caso di eventi sismici. Successivamente si procederà con l’installazione di spalloni obliqui che verranno poi tinteggiati per armonizzarli con la struttura già esistente.

Tra gli altri lavori previsti entro l’estate, inoltre, la sistemazione dei marciapiedi e la realizzazione della ciclabile tra San Silvestro ed il supermercato Tosano grazie ai fondi post Covid-19.