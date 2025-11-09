In auto senza assicurazione e carta di circolazione: maxi multa a una 28enne

MARMIROLO – Alla guida di un’auto sotto sequestro e quindi priva di libretto di circolazione: per una ragazza di 28 anni, residente in provincia di Verona, sono iniziati i guai nel pomeriggio di ieri dopo essere stata fermata per un controllo dalla polizia locale.

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia della polizia locale del corpo intercomunale delle colline moreniche era impegnata in una serie di controlli stradali sulla tangenziale di Marmirolo quando ha fermato una Opel Corsa guidata dalla giovane scaligera. La ragazza, all’alt degli agenti, mostra una certa agitazione e un rapido controllo da parte di questi ultimi mette in luce la verità, per lei decisamente “salata”: l’auto era infatti posta sotto sequestro poiché la ragazza risultava già sanzionata in passato per mancanza dell’assicurazione e non aveva mai saldato quanto dovuto.

Essendo stata fermata a bordo di un veicolo sotto sequestro e per di più senza assicurazione, per la giovane è arrivata una doppia sanzione per un totale di 3.500 euro e, in aggiunta, anche il sequestro immediato del veicolo come da disposizioni del Codice della Strada.